Turismo e formazione | via all’intesa Federalberghi-Campus Principe di Napoli | corsi e stage gratis per 60

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023)di, Centro di Altae Specializzazione Universitaria nei settori delle Scienze Gastronomiche e deldel Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore Education, ePenisola Sorrentina, associazione di imprese alberghiere che rappresenta ben oltre 100 strutture della penisola sorrentina, hanno firmato un accordo per l’erogazione di cinqueprofessionali per rispondere alle necessità del settore Hospitality. L’obiettivo della collaborazione è offrire opportunità di lavoro presso le più prestigiose strutture alberghiere degli associati diPenisola Sorrentina. La partecipazione aiè interamente finanziata e riservata a 60 studenti. I per...