Turchia | l’arbitro Meler picchiato dal presidente dell’Ankaragucu | «mi ha detto | “ti ucciderò”»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023) Halil Umutrompe il silenzio.turco vittima di una vile aggressione perpetrata dal, Faruk Koca, ha commentato così la vicenda dall’ospedale: «Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l’occhio sinistro e sono caduto a terra. Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci in faccia e in altre parti del corpo molte volte. Faruk Koca haa me e a tutti i miei amici arbitri: “Vi finirò”. Si è rivolto a me e ha: “Ti”. Presenterò una denuncia contro Faruk Koca e altre persone che mi hanno. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire». Anche Infantino ha voluto commentare l’episodio. In un messaggio diffuso via social, il...