Turchia | gli arbitri | «Decisioni dure o non torneremo in campo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il comunicato degliturchi dopo l’aggressione a Halil Umut Meler nell’ultima partita di campionato L’arbitro Arda Kardesler ha parlato alla stampa turca delle richieste deglidopo l’aggressione a Halil Umut Meler da parte del presidente dell’Ankaragucu. COMUNICATO – «Non prenderemo più parte al gioco a meno che non vengano preseradicali. Se necessario lasciamo che siano gli stranieri ad arbitrare. Tutti hanno visto cosa è successo ieri sera, non abbiamo niente da aggiungere. La nostra Federazione ci ha informato che ci sosterrà in ogni decisione che prenderemo a seguito di quanto accaduto. Non siamo nella posizione di parlare di arbitraggio e calcio. La nostra unica priorità in questo momento è la salute di Halil Umut Meler e il suo ricongiungimento con la famiglia».