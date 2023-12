News su Turchia, arbitro picchiato in campo dal presidente della squadra. Sospeso il campionato

Scene di straordinaria follia dalla Turchia: alla fine di Ankaragucu-Rizespor (terminato col punteggio di 1-1), l'arbitro Halil Umut Meler è stato aggredito dal presidente dell'Ankaragucu, Faruk Koca.