Troppi gatti e pochi crostacei | le Emoji discriminano gli animali

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI -. Non abbastanza. L'attuale catalogo dinon rappresenta accuratamente l'ampiezza della biodiversità vista in natura; e questo, secondo gli scienziati, danneggia gli sforzi di conservazione. Un'analisi pubblicata lunedì sulla rivista iScience sostiene che, mentre glisono ben rappresentati tra glia disposizione, piante, funghi e microrganismi ricevono poca attenzione. "Anche se la crisi della biodiversità può sembrare lontana dal mondo online, nella nostra società sempre più digitalizzata, non dovremmo sottovalutare il potenziale degliper aumentare la consapevolezza e promuovere l'apprezzamento per la diversità della vita sulla Terra", hanno scritto gli autori Stefano Mammola, Mattia Falaschi, Gentile Francesco ...