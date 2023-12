Troppi gadget dedicati a “LVI” | ora l’Anpi se la prende anche con Amazon

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic – Anpi contro: l’ultima dei partigiani di cartone fa veramente troppo ridere. Nella “lotta al fascismo immaginario”, come giustamente la chiama il Giornale, la polemica appena creata ad arte (da baraccone, sia chiaro) raggiunge nuove vette del cabarettismo “parmigiano”. Anpi controdi Mussolini Partiamo da un presupposto che messo in questo modo fa ancora più ridere: in pratica, perè troppo fascista. Non è possibile, secondo la sedicente “associazione partigiana” venderea tema fascista o raffiguranti il Duce: statuette, portachiavi, spille, boccali evidentemente indecenti, inaccettabili per chi combatte il fascismo di cartone essendo egli stesso di ...