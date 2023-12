Trenord | sciopero treni regionali 14 dicembre | 8 ore di stop

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Giovedì 14, dalle 9 alle 17, è in programma unoproclamato da alcune sigle sindacali, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei, suburbani, sui servizi di lunga percorrenza die sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Lo comunicain una nota. La mattina viaggeranno icon orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10. Per garantire il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sui collegamenti Malpensa Aeroporto – Milano Cadorna (partenza e arrivo in via Paleocapa 1) e S50 Malpensa ...