Tragedia in città Si sente male e viene soccorso in casa | ma è tutto inutile | muore 18enne

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unainsu cui bisognerà fare chiarezza per capirne le origini e le dinamiche esatte. Un ragazzo di appena 18 anni, di origini indiane, ha perso la vita dopo essere stato colto da malore durante una serata tra amici. L’evento drammatico si è verificato all’interno di un’abitazione in via degli Stampacchia, strada poco distante rispetto alla più famosa viale Otranto. L’allarme sarebbe stato lanciato proprio da alcuni amici delche, preoccupati dal malore accusato dal coetaneo, avrebbero chiamato la centrale operativa del 118.inragazzo. Si indaga Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, pare che il ragazzo avesse vomitato più volte durante la ...