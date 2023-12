(Di martedì 12 dicembre 2023) Il mondo del calcio brasiliano è sotto shock per la morte di un: il 21enne Caio Henrique è stato colpito da unnel corso di unaa Santo Antonio da Platina. Lasi è verificata nel secondo tempo e unpubblicato sui social ha ripreso dagli spalti le scene terribili. Ilha colpito un, proprio Caio Henrique. Tutti gli altri giocatori sono caduti a terra, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati. In 6 hanno riportato ferite e sono stati trasportati in Ospedale. #Deportes El fútbol brasileño está de luto por el fallecimiento de Caio Henrique, un jugador amateur que recibió el impacto de un rayo en el partido en el que su equipo, Unidos de Santo Antonio da Platina, enfrentó al Uniao ...

News su Tragedia in campo: calciatore ucciso da un fulmine durante la partita | VIDEO

Brasile, tragedia in campo: il 21enne Caio Henrique muore colpito da fulmine, 5 feriti gravi

... anche i calciatori che si trovavano in quella zona delsono caduti. Sul posto non c'era un'... Brasile sotto shock dopo lacostata la vita a Caio Henrique. In queste ore non si contano i ...

Brasile, tragedia in campo: il 21enne Caio Henrique muore colpito da fulmine, 5 feriti gravi Virgilio Sport

Tragedia nel calcio, Dwamena è morto dopo un malore in campo: aveva solo 28 anni Fanpage.it

Calciatore ucciso in campo da un fulmine: lo ha preso dritto in testa, non c’era nessuna ambulanza

Calcio brasiliano sotto shock per la tragica morte di un giocatore di 21 anni, Caio Henrique, colpito in pieno da un fulmine durante una partita ...

Brasile, tragedia in campo: il 21enne Caio Henrique muore colpito da fulmine, 5 feriti gravi

Brasile sotto shock per la morte di Caio Henrique, giocatore di 21 anni ucciso da un fulmine durante una partita di calcio amatoriale nello stato del Paraná ...