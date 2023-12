Traffico Roma del 12-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione pocoin questo primo pomeriggio sull’intero percorso della Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 aumentano invece gli spostamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni e per la presenza di un incidente siamo ora su via del mare non si escludono rallentamenti prossimità di via dell’ippica per chi è diretto al centro all’altezza dell’EUR più precisamente su via Laurentina prudenza in prossimità dell’incrocio con via di Vigna Murata qui sono in Corso lavori di manutenzione all’ impianto semaforico prosegue il cantiere sulla Salaria dove nei momenti di maggiorpossibili ulteriori rallentamenti tra il Gra Settebagni verso Monterotondo lavori nella fascia notturna lungo la galleria Giovanni XXIII anche questa sera martedì 12 il ...