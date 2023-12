Traffico Roma del 12-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità messo a punto dal Campidoglio con l’obiettivo di agevolare l’uso del trasporto pubblico durante il periodo delle feste fino alla 7 gennaio tre linee di autobus gratuite raggiungeranno al centro Mentre le zone alimitato saranno attive con orario lungo in particolare i collegamenti bus gratuiti attivi tutti i giorni sono la free1 e la free due che partono rispettivamente da Termini e della stazione Ostiense e arrivano al largo Chigi e poi la linea 100 che viaggia tra Porta Pinciana e Piazza Cavour sempre fino al 7 gennaio le ZTL diurne di centro e Tridente saranno attive tutti i giorni feriali e festivi dalle 6:30 alle 20 l’unica eccezione al 25 dicembre l’accesso sarà libero i dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde ...