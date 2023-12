Traffico Roma del 12-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso sulla tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e viale della Moschea in direzione San Giovanni attivo per il periodo delle festività natalizie Fino al prossimo 7 gennaio uno speciale piano di mobilità e trasporto pubblico attive le linee gratuite Friuli free 2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini da Piramide e dirette in centro sempre fino al 7 gennaio esteso l’orario delle ZTL dicendo e Tridente ZTL attive dalle 6:30 alle 20 tutti i giorni feriali e festivi ad esclusione del 25 dicembre per lavori notturni Fino al prossimo 15 dicembre chiuso hai fascia oraria 22/6 la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti fino al 21 dicembre chiuso in fascia oraria 22 533 sabato e la domenica il traforo Umberto Primo ...