Traffico Roma del 12-12-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 12 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto brevi code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est intenso ilanche sulla via Salaria con code a tratti tra l’aeroporto dell’Urbe l’uscita per la tangenziale sempre sulla Salaria proseguono i lavori con modifiche alla viabilità all’altezza di Settebagni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorin pieno svolgimento una manifestazione in via Molise termine previsto per le 13 manifestazione anche in piazza dei Santi Apostoli con termine evento previsto per le 14 uno sguardo al trasporto pubblico servizio ferroviario rallentato sulla linea dell’alta velocitàNapoli tra Cassino e Tora per accertamenti tecnici sulla linea maggiori informazioni su queste altre notizie sono ...