Traffico Roma del 12-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra via della Bufalotta e via Tiburtina e tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto della A24 concludi tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia code tra il raccordo e vede due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria con coda tra via Cortone l’uscita per la tangenziale in pieno svolgimento una manifestazione in via Molise per le previsto per le 13 manifestazione dalle 10 anche in piazza dei Santi Apostoli qui attivi già dalle 8 divieti di sosta in tutta la piazza termine vento previsto per le maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...