Traffico Roma del 12-12-2023 ore 09 | 00

Sul grande raccordo anulare System Code in carreggiata interna tra l'uscita Settebagni a Tiburtina e a seguire code tra Casilina e Appia in carreggiata esterna code tra l'uscita Cassia e Aurelia sulla tangenziale Siete in coda tra viale Castrense di Francia direzione stadio tratto Urbano trafficato tra il raccordo è la tangenziale sullaFiumicino code tra il raccordo è il ponte della Magliana code su via Cristoforo Colombo 3 il raccordo anulare e Viale dell'Oceano Atlantico direzione Eur intenso delin queste ore nella capitale