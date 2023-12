Totti e Noemi imitano Ilary e Bastian | ecco cosa hanno fatto

Leggi su donnapop

(Di martedì 12 dicembre 2023) FrancescoBocchideciso di trascorrere il periodo del ponte dell’Immacolata a New York, immergendosi nell’atmosfera natalizia della città. La coppia, accompagnata dai figli di entrambi i loro precedenti matrimoni, Isabel, Sofia e Tommaso Caucci, ha scelto la Grande Mela come destinazione per questo viaggio. La città di New York, con le...