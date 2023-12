Torino-Napoli | in vendita i biglietti per il settore ospiti | chi può acquistare e prezzo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023)chiuderà il girone d’andata degli azzurri: arrivano notizie importanti suiper i tifosi partenopei. Manca sempre meno alla sfida di questa sera trae Braga allo Stadio Maradona. Gli azzurri sfidano i portoghesi per chiudere definitivamente la pratica ottavi di finale di Champions League. Dato l’inizio di stagione disastroso degli azzurri, ottenere la qualificazione agli ottavi potrebbe essere un punto di svolta per il. Svolta che deve arrivare necessariamente anche in campionato. Al momento ilè scivolato addirittura al sesto posto in classifica e deve invertire la rotta per conquistare un piazzamento tra le prime quattro.. cosa c’è da sapere suiIl girone d’andata ...