Torino | l’inchiesta sui carabinieri che catturarono Riina | «Intercettazioni abusive e trappole per manager»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Riccardo Ravera, 60 anni, era uno dei componenti del Crimor, il gruppo dei Ros deialle dipendenze del capitano Ultimo che il 15 gennaio 1993 arrestò Totò. Il suo nome di battaglia era “Arciere”. Oggi è residente a Cantalupa Torinese. Dal 2012, in pensione, è diventato consulente di società di investigazione privata. O meglio, questa è la sua versione. Ma un’inchiesta della procura dilo accusa die diper screditaredi grandi aziende. L’accusa precisa è di corruzione e associazione per delinquere finalizzata alle interferenze illecite nella vita privata di dirigenti di multinazionali come la Kerakoll. Oltre che di accesso abusivo a sistema informatico ed esercizio abusivo della ...