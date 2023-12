TNA Wrestling | Chris Bey | Il 2024 sarà il nostro anno Un tour in Italia? Mai dire mai

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023) Abbiamo intervistato, in esclusiva per l', la stella internazionale della TNA (Total Nonstop Action)Bey, in vista del PPV Hard to Kill. Ecco cosa ci ha raccontato. Sin dal suo esordio nel 2002, la TNA si è affermata come una delle più grandi compagnie dia livello mainstream, seguita in tutto il mondo (compresa). A partire da gennaio il brand TNAtornerà in auge: una manovra strategica apprezzata dagli "hardcore fan" che non hmai smesso di supportare la compagnia sin dagli albori. Di questo, e molto altro, abbiamo parlato conBey, 2 volte World Tag Team Champion assieme a Ace Austin. Il futuro della TNA è un ritorno al passato Il 2023 sta per giungere al termine. Cosa ha rappresentato per te …