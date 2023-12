Tivoli e la sciatteria di chi non controlla

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Di chi è la colpa dell'incendio all'ospedale di? Cosa è successo realmente? Ci sono tre vite umane morte in un ospedale e si ringrazi la Provvidenza che il numero si sia fermato lì. La procura cittadina sta lavorando per ricostruire la filiera delle responsabilità. Non vorrei apparire irriguardoso nei confronti degli inquirenti ma il senso profondo di scoramento rischia di prevalere sull'accertamento delle responsabilità e dei responsabili. Del resto come potrebbe essere diversamente quando si parla di una Regione con un debito impressionante e della quale l'ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato si permette di fare la morale ai nuovi amministratori: con quale coraggio? Pochi giorni fa i finanzieri sono andati a bussare alle porte di otto persone tra direttori ed ex direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere del territorio laziale: secondo ...