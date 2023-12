The Mandalorian | la quarta stagione diventerà un film?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023) La serie The, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, potrebbe proseguire, ma con un. La4 della serie Thepotrebbe diventare un? A sostenerlo sono alcune indiscrezioni condivise da Jeff Sneider durante il suo podcast The Hot Mic. Attualmente Lucase Disney+ non hanno ancora commentato le notizie apparse online, quindi bisognerà attendere per scoprire se ci sia qualcosa di vero. Le ipotesi apparse online Jeff Sneider, parlando della prossimadi Thesostiene che si stia pensando di trasformarla in un. Il reporter ha spiegato: "Un paio di mesi fa ho smentito queste notizie, c'erano indiscrezioni riguardanti la possibilità che la...