The Batman | Barry Keoghan sul ritorno del Joker | Non posso parlarne | ma il mio sorriso dice tutto

(Di martedì 12 dicembre 2023)ha risposto indirettamente alla domanda suldel 'suo'intravisto in The. Nonostante sia apparso soltanto pochi istanti nel finale di Thedi Matt Reeves, ildiè atteso con impazienza dai fan in The- Parte II. L'ufficialità della presenza delnel film non è ancora stata annunciata ma la probabilità è molto alta, sopratdopo l'allusiva frase di. Intervistato da E Talk, l'attore irlandese ha risposto alle domande sul suo ultimo lavoro, Saltburn di Emerald Fennell, e non si è sottratto al quesito su The:"Nondavvero dire nulla a riguardo. ...

Ma nonostante i molteplici cameo, che vanno da George Clooney comea Nicolas Cage come ... Ma è andata così." Dopo il finale diFlash, la fine dell'Arrowverse: cosa ci lascia la DC Comics in ...

Ma nonostante i molteplici cameo, che vanno da George Clooney come Batman a Nicolas Cage come Superman, nel film non c'è traccia di Gustin. Ospite del Galaxycon in Florida, l'attore ha dichiarato di ...

