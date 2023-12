TG1 O TGMELONI? L’IRA DEL PD PER I CONTINUI SPOT E LA RISPOSTA DI FDI | “ROSICONI”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nuove polemiche sul Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, uno dei fedelissimi della premier Meloni. Nei social qualcuno si chiede se l’ispirazione è il Tg4 di Emilio Fede, che da tg diventò un fanclub di Silvio Berlusconi piuttosto che un organo di informazione. Il Partito Democratico ha criticato il servizio di Giancarla Rondinelli del Tg1 su Atreju, il meeting politico di Fratelli d’Italia in programma nel fine settimana a Roma, bollandolo come. FdI risponde nella persona di Augusta Montaruli, vicepresidente della Vigilanza Rai. “La polemica imbastita dal Pd contro il Tg1 per un servizio riguardante Atreju, in cui peraltro si dava conto dello spazio dato agli esponenti dell’opposizione, rivela tutta la nostalgia dei Dem per la censura di Stato, che per fortuna ora non c’è più. Infatti, sarebbe bastato vedere il numero dei giornalisti intervenuti alla conferenza ...