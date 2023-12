Test | che periodo di Taylor Swift sei?

Leggi su dilei

(Di martedì 12 dicembre 2023) Siamo circondate da bellissime icone femminili che ogni giorno riescono a ispirarci trasmettendoci forza, senso di amicizia, determinazione e tanto stile. Una di queste è sicuramenteche, dopo aver iniziato la sua carriera musicale nel 2006 a soli 17 anni, si è rimboccata le maniche ed è diventata una popstar di fama internazionale. Perché l’amiamo? Non solo per la sua musica pazzesca, ma anche per il suo modo di affrontare la vita, la sua visione dell’amicizia e lo stile con cui affronta ogni situazione. Le fasi del successo diLa vita e musica disi sono evolute nel corso degli anni, rispecchiando sempre le sue emozioni e le sue esperienze. Dai primi album giovani e giocosi, la cantante ha poi donato alla sua musica toni molto introspettivi, ...