Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 Dicembre 2023 | Umit Svela Il Suo Segreto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 12 dicembre 2023)dal 25 al 29: Sevda scopre cheè sua figlia, ed ha un malore. La donna è pronta a tutto per dimostrare di non aver mai voluto abbandonare la sua bambina, manon sembra essere ben disposta!prosegue e, nella settimana dal 25 al 29, si arriva ad un punto di svolta in merito alle vicende di. Infatti, si scoprirà la verità sulla ragazza, sulle sue origini e di conseguenza anche sui piani che aveva una volta arrivata a Cukurova. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo ...