Teresa Langella e Andrea Dal Corso Rimandano le Nozze | Nuova Data a Settembre

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 12 dicembre 2023) Letra, ex tronista di “Uomini e Donne” e protagonista di “Temptation Island”, e il suo compagnoDal, sono state posticipate. Inizialmente previsto per maggio, il matrimonio Andre ha voluto cambiare(ride, ndr), poi vabbè è stato un pò difficile anche con la location, trovare unain quel mese, quindi abbiamo sposato tutto al 14sarà ora celebrato in, precisamente il 14Andre ha voluto cambiare(ride, ndr), poi vabbè è stato un pò difficile anche con la location, trovare unain quel mese, quindi abbiamo sposato tutto al 14. La coppia ha condiviso questa notizia attraverso alcune storie su Instagram. La ...