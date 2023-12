Tentata rapina a Sabaudia | entra nel negozio con un coltello | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nel corso della serata dell’11 dicembre 2023, in, i Carabinieri della locale stazione traevano in arresto un 50enne, responsabile dellaad un esercizio commerciale del luogo. Incidente stradale tragico a, auto finisce fuori strada e si ribalta: morto 21enneun 50enne aL’uomo,to nell’attività commerciale, minacciando con undalla foggia di katana il proprietario del locale, tentava di farsi consegnare delle bibite. I militari dell’Arma tempestivamente intervenuti riuscivano a bloccare e ad immobilizzare il prevenuto, accompagnandolo in caserma per il più a praticarsi. L’successivamente, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva tradotto presso la ...