Tentano un furto nel bresciano | scappano e si schiantano a Riva di Solto | arrestati due trentenni

(Di martedì 12 dicembre 2023)di. Ha sentito dei rumori provenire dal balcone, così si è alzato, ha aperto la portafinestra e le imposte e si è trovato faccia a faccia con una coppia di ladri che stava cercando di introdursi in casa sua. Scoperti, i due sono scappati, hanno raggiunto una Golf ferma in attesa e si sono dati alla fuga. Il padrone di casa, residente a Clusane, in provincia di Brescia, ha però avuto la prontezza di memorizzare la targa che ha poi riferito ai carabinieri quando ha lanciato l’allarme al 112. La centrale operativa ha allertato le stazioni di Tavernola Bergamasca e di Lovere e i militari hanno istituito due posti di blocco. Il primo è stato forzato e i 4 occupanti della Golf, risultata poi rubata tre mesi fa a Treviglio e utilizzata con targa contraffatta, hanno proseguito in direzionedi, dove hanno ...