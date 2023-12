Tennis | la classifica dei prize-money del 2023 | Novak Djokovic leader | Jannik Sinner è quinto

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il termine della stagionetica invita a fare dei bilanci. Oltre alle note classifiche legate al rendimento di giocatori e di giocatrici, vi è anche quella dei premi in denaro che i rappresentanti della racchetta sono stati in grado di ottenere. Ebbene, nel, il serbo(n.1 del mondo) svetta anche in questa graduatoria con 15.95 milioni di dollari messi in tasca. A seguire c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz con 10.75 milioni e la n.1 WTA, Iga Swiatek, con 9.86 milioni di euro. L’ATP non ha reso noti i bonus ricevuti daiti nei singoli tornei, per questo i guadagnai annuali sono più alti di quelli indicati in via ufficiale. Unain cui il primo italiano non può che essere. L’altoatesino è in quinta ...