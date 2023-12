Tennis | Kyrgios | “Sono esausto dal dolore | non vorrei più giocare”

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilta australiano Nickha parlato al podcast “On Purpose” di Jay Shetty, spiegando quale sia la sua condizione attuale: “Se dipendesse da me, a dire il vero, nonpiù. Ma devo farlo.stanco. Ho subito tre interventi chirurgici negli ultimi tempi. Ho solo 28 anni. Ho sempre desiderato poter avere una famiglia e non soffrire. Quando mi alzo, non riesco a camminare senza“.ha vissuto il suo anno d’oro nel 2022, quando ha raggiunto la finale di Wimbledon poi persa contro Novak Djokovic in quattro set, e la semifinale agli Us Open eliminando Daniil Medvedev prima di soccombere inaspettatamente contro Karen Khachanov. Era nel momento migliore della carriera quando si è dovuto ...

