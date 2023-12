Tennis | entry list 2024 Atp e Wta | tutti i partecipanti torneo per torneo

Kei Nishikori svela la possibile data del ritorno in campo: ecco le ultime

IntervisteKei Nishikori non vuole ancora mollare la presa nel circuito Atp e ha tutta l'intenzione di ... Le ultime su Kei Nishikori Kei ha già escluso, come certifica l'attualelist e le ...

Tennis: Nadal nella entry list degli Open d'Australia Agenzia ANSA

Tennis, Rafa Nadal nell'entry List degli Australian Open Agenzia askanews

Nick Kyrgios: I don't want to play tennis anymore... I'm exhausted and tired

Kyrgios, 28, has endured a frustrating 2023 with the Australian not featuring at any of the majors due to wrist and knee injuries and says he has often considered walking away from the sport.

Table tennis legend honoured with national award

Brighton table tennis legend Tim Holtam has been honoured for his pioneering work with a national award. Holtam was presented with The National Lottery Sport Award by fellow Brighton great Bobby ...