Tegola pesantissima | infortunio al tendine del ginocchio | il big fuori tre mesi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 dicembre 2023)pesante, ungrave condanna il topper diversi: continuano ancora i guai per la big inglese Un’altrapesante condiziona la stagione della big europea, continuano i guai ai danni della squadra che inglese che sta vivendo un anno incredibilmente negativo. Il club, tra i più blasonati di Inghilterra, non sta convincendo né gli appassionati di calcio né i propri tifosi che ha dovuto sopportare un trend tutt’altro che positivo che va avanti dall’inizio di un 2023 maledetto. Il team in questione è quello allenato da Mauricio Pochettino ed è ovviamente il Chelsea. La squadra di proprietà di Todd Boehly, che ha acquistato la società blues nel 2022, ha speso già più di un miliardo nelle ultime tre sessioni di mercato. Nell’estate del 2022 la spesa totale si è aggirata intorno ...