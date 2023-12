Tegola per Mourinho | quando torna Dybala

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023)per Josè. Gli esami a cui è stato sottoposto Paulohanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. L'attaccante della Roma sarà fuori 3 settimane circa, quindi per lui il 2023 finisce al 25' dell'ultima sfida di campionato giocata contro la Fiorentina,è stato costretto a uscire per infortunio. Per Azmoun, invece, sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.