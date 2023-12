Tassotti | «Cambiaso sa giocare ugualmente a sinistra e a destra»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Mauro, ex Milan, ha parlato di Andreae del momento di crescita che sta vivendo con la Juventus Andreaè stato uno dei protagonisti del successo della Juventus sul Napoli di venerdì scorso e, più in generale, di questo primo pezzo di stagione bianconera. Parla di lui a La Gazzetta dello Sport Mauro, che lo ha incrociato in qualità di vice-allenatore di Shevchenko al Genoa.NEL 2021-22 – «Fin da subito mi colpì la capacità di Andrea diindifferentemente tanto aquanto a. E soprattutto l’abilità nel saper calciare con entrambi i piedi. Non ho ancora capito se sia destro o mancini. Un po’ come succedeva con Paolo Maldini, che però era molto più strutturato fisicamente, aveva un carisma ...