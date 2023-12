Tarkov | Arena | Il figlio prodigio di Battlestate Games conquista il mondo dell’esport competitivo

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’attesa è finalmente giunta al termine per gli appassionati di Escape From, poiché ildegli esports si prepara ad accogliere il nuovo arrivato:. La notizia dell’imminente debutto di questo sparatutto a squadre, distinto ma collegato al suo predecessore, ha letteralmente sconvolto gli appassionati e gli addetti ai lavori, aprendo nuove porte nel panoramadei videogiochi.è ildi, un progetto che segna una svolta epocale per il franchise. Se Escape Fromsi è affermato come sparatutto hardcore, il nuovo capitolo si spinge oltre, abbracciando l’approccio classico del gioco di squadra su mappe più ...

A new teaser from Battlestate Games suggests that Escape From Tarkov Arena could launch as soon as next week, with a specific date being revealed.