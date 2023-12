Tajani | “Sono favorevole in linea di principio al Mes ma non lo ritengo una priorità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha detto a margine della Assemblea di Confagricoltura che il Mes “non è un tema diviso nella maggioranza che è sempre stata coesa in Parlamento su tutte le questioni.indial Mes ma non louna. Prima c’è da risolvere la questione del Patto di stabilità e crescita per raggiungere un accordo entro fine anno e non avere in vigore il vecchio Patto di stabilità. Il ministro Giorgetti, con il nostro sostegno, sta lavorando intensamente, poi dopo si affronterà il Mes.” In cosa rientra il Mes? Il Meccanismo europeo di stabilità rientra in un’ottica più ampia che include “l’unione bancaria, l’armonizzazione fiscale, la web tax europea”, “ioeuropeista ma ...