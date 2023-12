Tajani “Continuiamo a difendere Kiev | per l' adesione all' Ue serve tempo”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'Ucraina sta perdendo la guerra? “No, assolutamente. C'è una situazione di stallo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a “Mattino Cinque News”. “l'Ucraina, averlo fatto è stato un elemento positivo perchè altrimenti ci troveremmo la Russia ai confini dell'Europa. Bene fermare l'avanzata dei russi e poi bisognerà certamente lavorare per la pace, che però deve essere una pace giusta che garantisca l'indipendenza dell'Ucraina. Continueremo ail diritto di quel popolo di essere libero”, ha spiegato. “Si è parlato anche dell'avvio della procedura per l'all'Unione Europea, ci vorràperò i segnali vanno nella direzione di sostegno a quel popolo: non abbiamo cambiato posizione”.Alla Cop28 ...