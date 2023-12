Sziget Festival 2024 | tra i primi nomi anche Liberato

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sono stati finalmente annunciati iartisti di, il più grandeeuropeo, in programma dal 7 al 12 agosto. Tra iheadliner Stormzy, Fred again.., Sam Smith e Martin Garrix. Oltre a loro, ci saranno, AMÉMÉ, Blondshell, Crystal Fighters, Eris Drew & Octo Octa, Fontaines D.C., Four Tet, Honey Dijon, Fideles, Joost, Joesef, Joker Out, Louis Tomlinson, L’Impératrice, MEUTE, Nia Archives, Dom Dolla, Nova Twins, Overmono, Pip Blom, Warhaus e tanti altri ancora verranno annunciati. I full pass per ile i pass da 3 giorni sono nuovamente in vendita, dopo che i biglietti Early Bird sono andati esauriti, a partire da 199 € e possono essere acquistati ...

, ileuropeo in programma dal 7 al 12 agosto 2024, annuncia i primi artisti che calcheranno i suoi palchi.

Here are the first names for Sziget Festival 2024

Sziget Festival has just dropped its first lineup announcement, revealing over 30 acts, featuring heavyweights like Stormzy and Martin Garrix.

SZIGET Festival, il Festival europeo in programma dal 7 al 12 agosto 2024, annuncia i primi artisti che calcheranno i suoi palchi.