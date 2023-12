(Di martedì 12 dicembre 2023) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Concorso scuola: occasione a metà per chi ha i 24 cfu, beffa per gli idonei 2020. Come funziona il bando Pnrr per 30mila docenti

...in autunno il numero delleal 30 giugno e 31 agosto - e quindi dei precari, spesso senza requisiti e assunti fuori graduatoria tramite MAD , cioè tramite invio di curricula alle- ...

Supplenze, scuole alla ricerca di docenti: interpelli e scadenze Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO 9 dicembre) Scuolainforma

Concorso scuola: occasione a metà per chi ha i 24 cfu, beffa per gli idonei 2020. Come funziona il bando Pnrr per 30mila docenti

Arriva, dopo mesi di rinvii e promesse, il bando straordinario per l’assunzione dei docenti. Una mezza occasione per chi ha ottenuto i famigerati 24cfu, una beffa per chi era già risultato idoneo nei ...

Brunetta (Cnel): Cambiare paradigma sugli Ordini professionali

Gli Ordini professionali "una volta svolgevano anche funzioni di supplenza, rispetto alla mancanza di offerta di servizi da parte dello Stato. (ANSA) ...