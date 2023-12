Supplenze da GaE e GPS 2023 | le nomine | bollettini aggiornati al 12 dicembre | turno 10 a Milano

Concorso a cattedra, Anief: procedura importante ma non risolutiva, serve assumere anche da Gps e per questo continuano i ricorsi

Per chiedere di partecipare a questa procedura occorrerà avere svolto tre anni die ... ma garantendo lo scorrimento delle GPS su posti dati alleesaurite. Il sindacato autonomo ritiene ...

Nomine supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini e rettifiche (AGGIORNATO il 7/12) Scuolainforma

Supplenze docenti 2023/2024: schema PUNTEGGI per servizio specifico/non specifico. Si assegnano ancora incarichi [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Supplenze, GPS esaurite per molte classi di concorso: avvisi USP su liberatorie (AGGIORNAMENTO 12 dicembre)

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 12 dicembre).

Nomine supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini e rettifiche (AGGIORNATO l’11/12)

Nomine GPS a.s. 2023/24 (in aggiornamento) A dispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che hanno letteralmente dato i numeri, le nomine da GPS per le supplenze 2023/24 son partite martedì 22 ...