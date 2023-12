Superman | Legacy | Kurt Russell sarà Jor-El? James Gunn fa chiarezza

(Di martedì 12 dicembre 2023)risponde ai rumor secondo cuiinterpreterà Jor-El in "".ha deciso di rispondere personalmente ai rumor, sempre più insistenti, secondo i qualisarebbe stato scelto per interpretare Jor-El, padre del protagonista Kal-El, nel prossimo reboot. Il regista, in risposta al commento di un fan sul nuovo social network Threads, ha negato tutto: "Adoro lavorare con lui e dirigerlo, è divertente e pieno di talento, ma non ne abbiamo mai discusso."ha poi aggiunto: "Anche se le usanze di Krypton sono diverse dalle nostre, non lo vedo bene come il padre di un neonato!": ...

