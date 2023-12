Superbonus | Conte | ' sua maggioranza vuole prolungarlo | vi parlate o no?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato in replica un leader di opposizione, non un presidente del Consiglio. E ancora una volta parla di, ciuna bella faccia tosta: mezzo governo lo ha usato, compreso lei. Se lo usate voi vanno bene e se lo usano gli italiani no? Come funziona la vostra politica? Ma vinel vostro governo? Stanno facendo tutti, nella sua, emendamenti per, vio no?". Così il leader del M5S Giuseppe, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.