(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sul superbonusperché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta, perché prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento bisogna fare riflessioni molto accurate: si tratta di misure che costano un sacco di soldi". Così ai microfoni di Rainews 24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, a margine del convegno 'Manovra 2024. Tempo di bilanci' organizzato da Conflavoro Pmi.

Ciriani "Settimane di fuoco, ma la manovra sarà approvata in tempo"

Come avrebbe pagato reddito eL'opposizione non è unita su nulla". Il Ponte di Messina "rimane centrale, non c'è discussione. E l'emendamento arriva. Il tema " conclude" è come ...

Ciriani, superbonus ancora in discussione, serve accortezza Agenzia ANSA

**Superbonus: Ciriani, ‘stiamo ancora discutendo, serve accortezza’** La Sicilia

Ciriani, superbonus ancora in discussione, serve accortezza

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Sul superbonus stiamo ancora discutendo perché è una ... L'ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del convegno 'Manovra 2024. Tempo di ...

Vaticano, ok a parte ceneri defunti in luoghi del cuore

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 12 DIC - Le ceneri di un defunto possono essere deposte in "un luogo sacro" anche comune, come accade per gli ossari. L'importante è che si indichi per ciascuno "i dati an ...