Superbonus addio | nessun rinvio dal Mef | salvagente per i condomini

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si torna a parlare di, necessariamente. In commissione Bilancio è giunta un’ipotesi che avanzava l’idea di una sorta di finestra extra, al fine di scontare le fatture emesse nel 2023. Si garantiva al pubblico una chance ultima di presentazione della necessaria documentazione entro il 12 gennaio. Allo stato attuale le fatture emesse possono essere presentate tramite due Sal intermedie. Ognuna deve coprire come minimo il 30% dei lavori. Spazio poi a una Sal finale. Il problema sorge laddove uno non sia stato in grado di raggiungere queste percentuali. Il rischio è ovviamente quello di veder sfumare del tutto le chance di sconto in fattura con il 110%. Un grave danno, considerando come molti di questi lavori hanno avuto inizio nel 2023 proprio in funzione di tale agevolazione. Garantire una Sal straordinaria permetterebbe una ...