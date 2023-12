Sull' Ucraina si realizza l' alleanza più malinconica | veri paraculi e fraintendenti sinceri

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 dicembre 2023) C’è un equivoco piuttosto marchiano, sul quale sembrano convergere: la differenza non è, e non è mai stata, fra chi aveva saputo prevedere che la resistenzaall’aggressione russa avrebbe potuto trovarsi in difficoltà, e chi al contrario l’aveva escluso, dando per scontata la vittoria. La differenza sta fra chi accoglie e sbandiera con entusiasmo e anzi con euforia la difficoltàe la iattanza russa, e chi se ne preoccupa e se ne duole come ci si preoccupò e dolse a suo tempo per la sconfitta repubblicana nella guerra di Spagna.: la piùdelle alleanze di fatto.