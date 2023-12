Suicidio assistito | morta in casa la 55enne triestina che aveva chiesto di applicare la sentenza Cappato

(Di martedì 12 dicembre 2023) La donnadi 55 anni affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, chedi accedere al, èil 28 novembre asua, a Trieste, a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco letale. È il primo caso in Italia con l’assistenza diretta del Servizio sanitario. Lo ha reso noto oggi l’associazione Luca Coscioni. La, cheil, èinsua il 28 novembre con l’assistenza diretta del Ssn La donna, afferma l’associazione, è “la prima italiana ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la ...

