Suicidio assistito | morta 55enne di Trieste che lo aveva chiesto «Prima in Italia con assistenza diretta Ssn»

Nuovo caso di eutanasia in Italia. Lo scorso 28 ottobre è morta nella sua abitazione di Trieste la prima persona ad aver avuto accesso in Italia alcon la completa assistenza del Servizio sanitario nazionale . "Anna", nome di fantasia della 55enne, si è spenta a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale: come reso ...

La donna triestina di 55 anni affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che aveva chiesto di accedere al suicidio assistito, è morta il 28 novembre a casa sua, a Trieste, ...

