Suicidio assistito eseguito attraverso la Asl | Anna | 55enne triestina | è il primo caso in Italia

(Di martedì 12 dicembre 2023)a Trieste per(nome di fantasia a tutela della privacy),affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva. La donna è morta il 28 novembre nella sua casa di Trieste, dopo l’autosomministrazione di un farmaco letale, fornito insieme alla strumentazione necessaria dal servizio sanitario nazionale.su, 55 anni, affetta da sclerosi La donna aveva chiesto iled è “la prima persona ad aver avuto accesso” alla procedura “con assistenza completa del Ssn”, la terza ad accedere alla morte volontaria in, la quinta ad aver avuto il via libera, annuncia l’associazione Luca Coscioni che ha seguito il. Dopo aver atteso un ...

Trieste: è morta Anna, la donna che aveva chiesto suicidio assistito tramite Ssn

L'Associazione Luca Coscioni: "E' stata la prima italiana ad ottenere ilin Italia con l'assistenza completa del Servizio sanitario nazionale". 'Anna' (nome di fantasia a tutela della privacy), una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla ...

Suicidio assistito, morta la 55enne triestina Anna: «È la prima italiana supportata dal servizio sanitario nazionale» Corriere della Sera

Suicidio assistito: morta Anna, 55enne di Trieste. Farmaco letale fornito dal Ssn. L'ultimo messaggio: «Ora so ilmessaggero.it

E’ morta Anna, primo caso di suicidio assistito dal Sistema sanitario nazionale. Il suo messaggio di commiato

È la terza persona seguita dall’associazione ad accedere alla morte volontaria assistita in Italia, la quinta ad aver avuto il via libera. La prima in Fvg. A seguito dell’ordine del Tribunale di ...

Trieste: suicidio assistito per una 55enne. Farmaco fornito dal Ssn. E’ la prima volta in Italia

Trieste: suicidio assistito per una 55enne. Farmaco fornito dal Ssn. E’ la prima volta in Italia. Farmaco e strumentazione sono forniti dal Ssn e un medico. La donna triestina di 55 anni affetta da ...