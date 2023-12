Suburra | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 dicembre 2023), ildel 2015 di Stefano Sollima, non è tratto da una, bensì è l’adattamento del romanzo omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che a sua volta èai veri eventi che hanno portato allo scandalo di Mafia Capitale. Dunque, nonostante personaggi e situazioni narrative delcon Pierfrancesco Favino e Alessandro Borghi siano di fantasia, il contesto fa riferimento a fatti di cronaca che nella seconda decade del 2000 portarono alla scoperta di un “vaso di Pandora” di criminalità sotterranea in combutta con le più alte sfere della società e del governo italiani. Il romanzo omonimo di De Cataldo e Bonini è un’opera letteraria di finzione, così come lo è del resto ilda cui è tratto che nel 2015 esce nelle sale italiane con la ...