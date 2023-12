Suburra | il film e la serie sono collegati?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ile ladinondirettamente, anche se lo show televisivo targato Netflix ne è ispirato in tematiche, contesti, eventi ed in alcuni personaggi, quasi da risultare in un vero e proprio prequel del lungometraggio di Stefano Sollima del 2015 e del romanzo omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. NellaNetflix ritornano nonostante tutto alcuni personaggi dele dell’opera letteraria: Aureliano Adami, Alberto Anacleti e “Samurai”, già presenti nella pellicola cinematografica con il volto rispettivamente di Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Claudio Amendola, qui sostituito da Francesco Acquaroli. L’ottimo successo deldel 2015 di Sollima convinse Netflix a produrre una...